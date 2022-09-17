«الضرائب» تدعو الممولين الملزمين بالمرحلة الأولى للإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام تجنبا للمساءلة

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى 153 شركة، وفقا للقرار رقم ( 289) لسنة 2022 منذ 1 يوليو الماضي.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»،

وقال مختار توفيق إن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

وأوضح أنه يمكن للممولين الملزمين بالمرحلة الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289) لسنة 2022، ورقم ( 345) لسنة 2022ارسال استفساراتهم على الإيميل التالي

[email protected]، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.