الضرائب تخاطب الشركات الملزمة بالإنضمام للمرحلة السابعة من الفاتورة الإليكترونية سرعة التنفيد

طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السابعة وفقًا للقرار رقم (208) لسنة 2022، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني ، قبل 15 يونيو الجارى.

وقال ” عبد القادر” إن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال استخدام خاصية التسجيل الذاتى يتطلب توافر الختم الإلكترونى ، لافتًا إلى لأنه يمكن للشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة أو شركة فيكسد مصر ، مشيرًا إلى أن الشركات الملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال خاصية التسجيل الذاتى ، هى الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالإنضمام إلى المنظومة فى مرحلتيها السادسة والسابعة .

وقال ” عبد القادر ” أنه في حاله تعثر الممول في التسجيل يمكنه اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الأتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أوقطاع الحصروالاقرارات بأغاخان ،أومأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الإستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رقم (208 ) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/ ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من ١٥ يونيو ٢٠٢٢ ، مع مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (٤٤٣) ، ورقم (٦١٩)لسنة ٢٠٢١ بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ) .