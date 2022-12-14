الضرائب تحذر من استخدام اسم وزير المالية أو رئيس المصلحة للترويج لأي ندوات توعوية

حذرت مصلحة الضرائب المصرية الشركات والمراكز والمكاتب أو أي جهات خارجية من استخدام اسم وزير المالية، أو اسم رئيس مصلحة الضرائب، أو اسم مصلحة الضرائب المصرية أو شعارها في الترويج لعقد ندوات توعية مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة في عدة موضوعات ضريبية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني وغيرها.

وشددت المصلحة على هذه الكيانات أن تتوقف عن ذلك فورا وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات التي تقوم بذلك، علما بأن “الضرائب المصرية” غير مسئولة عن أي معلومات أو ندوات يتم تنظيمها من خلال أي مصادر لا تتبع مصلحة الضرائب المصرية.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية على اتخاذها الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك التعليمات التحذيرية أو ثبوت قيام البعض بإجراءات تنافي هذا الاتجاه لتقديم سبل الدعم المجاني للممولين.

وأكد بيان صادر عن المصلحة اليوم على أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، ومراكز التدريب الضريبية بالمصلحة هم فقط من يمثلوا المصلحة في تنظيم ندوات توعية ضريبية “مجانية ” سواء أونلاين أو بالحضور الفعلي فى كل الموضوعات، من خلال نخبة متخصصة من العاملين بها، والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى فني وتقني.

ولفت البيان إلى أنه يتم الإعلان عن تلك الندوات بصورة يومية من خلال الصفحات الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وللتأكد من مدى مصداقية أي إعلانات عن ندوات من جهات لا تمثل المصلحة يتم التواصل من خلال الخط الساخن ( 16395 ) ويمكنكم متابعة المصلحة من خلال الروابط التالية..

الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:

https://www.eta.gov.eg

والصفحة الرسمية على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

على تويتر:

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على انستجرام:

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