الضرائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر المقبل‎‎

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بصدور القانون رقم 153لسنة2022 فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016، وذلك حتى 31/12/2022.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر القادم.

وأضاف مختار توفيق أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها، بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022، لافتًا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه.

ونوه إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية ، قائلا أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية خطوة جاده نحو سرعة الإنتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى إستقرار مراكزهم الضريبية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.