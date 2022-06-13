«الضرائب» تجدد مطالبتها لشركات المرحلة السابعة للفاتورة الإلكترونية بسرعة الانضمام للمنظومة قبل 15 يونيو

جددت مصلحة الضرائب المصرية مطالبتها للشركات الملزمة بالانضمام إلى المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإليكترونية بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني ، قبل 15 يونيو الجارى.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب إن الشركات المطالبة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها السابعة يجب عليها سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى والحصول على الختم الإلكترونى قبل 15 يونيو الجارى.

وأشار عبد القادر إلى أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال استخدام خاصية التسجيل الذاتى يتطلب توافر الختم الإلكترونى، لافتًا إلى أنه يمكن للشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة أو شركة فيكسد مصر.

إلى أن الشركات الملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال خاصية التسجيل الذاتى ، هى الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالإنضمام إلى المنظومة فى مرحلتيها السادسة والسابعة .

وأوضح ” عبد القادر ” أن خطوات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالى مباشرة

https://profile.eta.gov.eg/signUp

وقال ” عبد القادر ” أنه في حاله تعثر الممول في التسجيل يمكنه اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الأتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أوقطاع الحصروالاقرارات بأغاخان ،أومأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الإستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.

وأكد ” عبد القادر ” أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية اسبوعيًا ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالى

https://www.facebook.com/tax.egypt

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى [email protected]

وذلك للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية ، مضيفًا أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395 يتلقى كافة الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها .

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رقم (208) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022 ، مع مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (443) ، ورقم (619) لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ).