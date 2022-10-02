«الضرائب» تتيح لممولي شرم الشيخ إرسال المستندات بمنظومة الإيصال عبر البريد بدلا من التسجيل ذاتيًا

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تيسيرا على ممولي شرم الشيخ أتاحت المصلحة إجراءً استثنائيًا للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع وهو إرسال المستندات المطلوبة للتسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من 1 نوفمبر القادم، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] بدلا من التسجيل ذاتيا، وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 6 أكتوبر2022.

إجراء استثنائي للتيسير على الممولين

وأشار توفيق إلى أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لإجراءات الدعم الذي تقدمه المصلحة للممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي بيئة التشغيل الفعلي سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، وتيسيرًا عليهم حيث إن التسجيل على المنظومة يتمثل في التسجيل ذاتيًا، وذلك نظرا لإقتراب موعد إلزامهم بالمنظومة والذي يبدأ فى 1 / 11 /2022.

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المستندات المطلوب تقديمها لتسجيل الشركات على منظومة الإيصال الإلكتروني، تتمثل في طلب التفويض لتسجيل الشركة، يتم استيفاء الطلب مصحوب بختم الشركه و بصحة توقيع بنكي أو توكيل عام رسمي لمفوض الشركه في حالة أن المفوض للشركة ليس صاحب الشأن) أما إذا كان المفوض صاحب الشأن يكتفي بختم الشركه فقط، متضمنًا ( طلب التفويض ) البيانات الآتية: رقم التسجيل الضريبي للشركة، والبريد الإلكتروني للشركة، ورقم هاتف / موبايل الشركة، واسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومي له، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف لمفوض الشركة) يرفق مع الطلب المستندات (صورة الرقم القومي لمفوض الشركة، وصورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة أو صورة البطاقة الضريبية).

وأشار إلى أنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل

[email protected] كما يمكن الإطلاع على الأدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services