اقتصاد وأسواق

الضرائب تتيح إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور لتقديم تقرير ضريبي

ذكر بيان لمصلحة الضرائب خطوات إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور
منى عبدالباري 1:22 م, الخميس, 11 فبراير 21 1:22 م, الخميس, 11 فبراير 21

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قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم وضع تيسيرات تقدمها المصلحة للممولين لتقديم إقرارات المرتبات (كسب العمل) على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية الحالية https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأضاف أنه تم إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور، وبذلك لا يستطيع مستخدم باقي خدمات المنظومة من الدخول إلي خدمات المرتبات والأجور إلا من خلال الرقم السري الخاص بحساب المرتبات والأجور وكذلك لا يستطيع مستخدم المرتبات والأجور الدخول على باقي خدمات المنظومة.

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وذكر بيان لمصلحة الضرائب خطوات إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور والتى تتمثل في الدخول على حساب الممول من خلال تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم والرقم السري، ثم يتم الضغط على خانة حسابي الموجوده ضمن التابات التى تظهر أعلي الشاشة، فتظهر قائمة مختصرة، يتم اختيار خانة إنشاء / تعديل الحساب الخاص بالمرتبات والأجور، فتظهر شاشة يتم خلالها إدخال كلمة المرور، وإعادة كلمة المرور.

ثم يتم الضغط على تابة إرسال كود تأكيد البريد الإلكتروني، ويتم الذهاب إلى البريد الإلكتروني المسجل على المنظومة للوصول إلى اسم المستخدم الخاص بالمرتبات وما في حكمها، وكود التأكيد، ثم يتم الرجوع إلي الشاشة السابقة، ويتم إدخال كود التأكيد ثم الضغط علي تاب تعديل، تظهر شاشة مذكور بها تم إنشاء / تعديل الحساب بنجاح.

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وأشار البيان إلى أنه يتم إتباع الخطوات السابقة عند الرغبة في تعديل كود مستخدم منظومة المرتبات والأجور، لافتًا إلى أن مستخدم المرتبات والأجور يقوم بالدخول علي المنظومة من خلال اسم المستخدم الفرعي ورقم السر الخاص به.

وأوضح البيان أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

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بقلم منى عبدالباري

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