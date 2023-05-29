«الضرائب» تبدأ تطبيق تعديلات «التنمية والملاهى» مطلع العام المالى الجديد

قال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب إنه من المتوقع بدء تطبيق تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة والملاهى مطلع العام المالى 2023 – 2024، وأن الحصيلة المتوقعة له هى 5 مليارات جنيه كما رجح وزير المالية الدكتور محمد معيط مؤخراً.

وقال المصدر إن الجلسة النهائية التى حددها «النواب» ستشهد مناقشة قانون رسم التنمية مرة أخرى عقب التعديلات التى تم اقتراحها أمس الأحد.

ولفت إلى أنه عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب ستتم إحالة القانون إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم ينشر فى الجريدة الرسمية، لإتاحة فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع.

ووافق مجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهى وغيرها، وأرجأ أخذ الرأى النهائى بشأنه لجلسة لاحقة. كما قرر المجلس تخفيض ضريبة دخول أو استخدام الوحدات البحرية المعدة للترفيه ونشاط الغوص وأدواته ورحلات السفارى ومستلزماتها من 20 إلى %10 الواردة بمشروع القانون، مع إضافة مدينتى القاهرة والجيزة لنص المادة.