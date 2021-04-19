الضرائب: باق 10 أيام على انتهاء تقديم الإقرارات إلكترونيًا للأشخاص الاعتباريين

غرامة بين 3 آلاف و 50 ألف جنيه للتأخر مدة لا تتجاوز 60 يوما

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب أنه باق 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري.

غرامة بين 3 آلاف و 50 ألف جنيه للتأخر مدة لا تتجاوز 60 يوما

وطالب رئيس المصلحة الممولين من الأشخاص الاعتباريين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الجاري، وذلك لعدم التعرض للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر.