الضرائب: انضمام أكثر من 135 ألف شركة للفاتورة الإلكترونية حتى الآن

قال توفيق مختار، رئيس مصلحة الضرائب، إن أكثر من 135 ألف شركة قد انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأن أكثر من 412 مليون فاتورة تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة ، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

وأشار إلى أنه جار الاستمرار في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مؤكدا أنها من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة .

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]