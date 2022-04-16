أكدت شاهيناز محمود رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، بمصلحة الضرائب المصرية ” قيمة مضافة “، أن الأصناف التي يتم استيرادها كمواد داخلة في إنتاج الأدوية يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك عبر خطاب وجهته ” محمود ” لرئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، بناء على طلب شركة إيما فارما للأدوية بمدى إعفاء صنف كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية باعتباره ضمن المواد الداخلة في إنتاج الأدوية.

واستندت ” محمود ” إلى إعفاء تلك المواد من ضريبة القيمة المضافة، بناءا على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 198 لسنة 2022، وأحكام القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 .

وأكدت رئيس اإدارة المركزية للدراسات الضريبية، أن صنف الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للمواد الداخلة في إنتاج الأدوية تكون معفاة بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة عليها باعتبارها هي الجهة المختصة قانونا.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 30 لسنة 2022 بشأن تعليمات رئيس الإدارة المركزية للدراسات والضريبية بمصلحة الضرائب المصرية ” قيمة مضافة ” بشأن المعاملة الضريبية لصنف كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية باعتبارها من ضمن المواد الداخلة في إنتاج الأدوية طبقا لقرار هيئة الدواء المصرية.

وشكلت زيادة أسعار الأدوية فى الفترة الأخيرة مشكلة كبيرة للأسرة المصرية وزادت من الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية.

وعلى صعيد آخر، سجلت البيانات ارتفاعا بنسبة 4.8% بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال الفترة السابقة، وذلك وفقاً لما أصدره الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، عن البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية.

أيضاً بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 140.19، حيث بلغ 128.67 بارتفاع قدره 8.95٪، وذلك لزيادة الطلب على الأدوية في ظل أزمة كورونا وما بعدها، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 121.84، حيث بلغ 113.86 بارتفاع قدره 7.01% .