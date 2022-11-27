الضرائب: الممولون ملزمون بـالانضمام لـ «الفاتورة الإلكترونية» قبل 15 ديسمبر القادم

أكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أنه سيتم إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15ديسمبر 2022 ، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلالتزام بمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها ، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

وأشار إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور ،والمهندس ، والفنان ، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب .

أما اذا كان الممولون كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي وليس مع شركات أوضح ” مختار توفيق ” أنهم ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط ، في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم وفي هذه الحالة يقوم الممولون بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكترونى .

وأوضح أن الممولين الذين لديهم تعاملات مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب، ومع مستهلك نهائي ، وصدر لهم قرارات إلزام بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني عليهم القيام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع شركات ، وإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكترونى عند التعامل مع مستهلك نهائي .

وقال أن لو كان الممول يتعامل مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب ومع مستهلك نهائي ، والممول ملزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم يصدر له قرار إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني أوضح ” مختار توفيق ” أنه على الممول أن يقوم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإرسال فواتيره وإيصالاته على منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين صدور قرار إلزام له بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وعقب صدور قرار الزامه بمنظومة الايصال الالكترونى فانه سيستمر في ارسال فواتيره على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، أما الايصالات الإلكترونية سيقوم بإرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني .

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ، أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو ال مقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية .

وأشار إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور ،والمهندس ، والفنان ، والمحاسب القانوني ،والاستشاري ، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم ، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك فى حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب .

أما اذا كان الممولون كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي وليس مع شركات أوضح ” مختار توفيق ” أنهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم وفي هذه الحالة يقوم الممولون بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكترونى .

وأوضح ” مختار توفيق ” أن الممولين الذين لديهم تعاملات مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب ، وكذلك مع مستهلك نهائي ، وصدر لهم قرارات إلزام بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني عليهم القيام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع شركات ، وإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكترونى عند التعامل مع مستهلك نهائي .

وفي حالة أن الممول يتعامل مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب وكذلك مع مستهلك نهائي ، والممول ملزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم يصدر له قرار إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني أوضح ” مختار توفيق ” أنه على الممول أن يقوم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإرسال كلا من فواتيره وإيصالاته على منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين صدور قرار إلزام له بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وعقب صدور قرار الزامه بمنظومة الايصال الالكترونى فانه سيستمر في ارسال فواتيره على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، أما الايصالات الإلكترونية سيقوم بإرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني .

وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ، أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو ال مقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]