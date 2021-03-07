الضرائب العقارية توضح الشرائح الضريبية على العقارات والفئات المعفاة

كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي، عن شرائح الضريبة العقارية المفروضة على المساكن تبعا لقيمة المسكن، وأيضا الفئات أو الشرائح المعفاة من سداد الضريبة.

وجاءت الشرائح التي أوضحها رئيس الضرائب العقارية في بيان اليوم كالتالي:

1- السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية.

ويتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

2- الوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، البالغ قيمته السوقية مليوني جنيه، تُستحق عنه ضريبة عقارية ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا.

3- وحدة عقارية (سكن خاص) قيمتها 2.5 مليون جنيه، يستحق عنها ضريبة 750 جنيهًا.

4- وحدة عقارية قيمتها 3 ملايين جنيه، تستحق عنها ضريبة 1380 جنيهًا.

5- السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية.

ويتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

6- يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

أوضح أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.