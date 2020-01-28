الضرائب العقارية تنتهى من حصر المستجدات آخر فبراير المقبل

قالت مصادر بالمصلحة إنه تمت مناقشته والموافقة عليه بمجلس الوزراء، مٌفضلة عدم الإفصاح عن أى تفاصيل حاليا، لافتة إلى أنه سيتم إعلانه كليا قريبا للجمهور.

كشفت مصادر بـ مصلحة الضرائب العقارية لـ«المال» عن الانتهاء من حصر المستجدات «الوحدات حديثة الإنشاء غير المدرجة بدفاتر المصلحة» عن العام الماضى، وإتمام الحسابات الختامية نهاية فبراير المقبل.

ويجرى حصر المستجدات العقارية من شقق وعمارات سكنية ومبانى جديدة سنويا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام»، وفقا للمصادر، التى أوضحت كذلك أنه تم تسجيل 31 مليون وحدة بنهاية عام 2018، سيضاف إليها نتيجة الحصر الجديدة.

وكان محى الدين جهلان، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن الوحدات العقارية المسجلة والتى تم حصرها فعليا تخضع لعملية ميكنة حاليا، حيث تم الانتهاء من 4.5 مليون وحدة منها.

وحول قانون الضرائب العقارية الجديد، قالت مصادر بالمصلحة إنه تمت مناقشته والموافقة عليه بمجلس الوزراء، مٌفضلة عدم الإفصاح عن أى تفاصيل حاليا، لافتة إلى أنه سيتم إعلانه كليا قريبا للجمهور.

ويمنح التعديل الجديد مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها من الضرائب.

وحول حصيلة الموسم السابق، قالت المصادر إنه غير مسموح الإعلان عنها حاليا، على أن يبدأ موسم تقديم الإقرارات الجديدة من أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر.

يذكر أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت بالتعاون مع جهة سيادية من تطوير 200 مأمورية من اجمالى 400 على مستوي الجمهورية، ومن المقرر أن تنتهى عمليات التطوير كليا فى ديسمبر المقبل، إضافة لتنفيذ عملية هيكلة إدارية عبر الدفع بكوادر جديدة فى تلك المأموريات.