اقتصاد وأسواق

الضرائب العقارية: السداد سنويا على قسطين متساويين

الأول من يناير حتى يونيه، والثاني من يوليو حتى ديسمبر
منى عبدالباري 4:53 م, الأحد, 7 مارس 21 4:53 م, الأحد, 7 مارس 21

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قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

وأشار إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.

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وأضاف في بيان له اليوم، أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها.

وأوضح أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

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بقلم منى عبدالباري

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