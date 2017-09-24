الضرائب العقارية: ارتفاع عدد الموظفين المحبوسين إلى 11

واعتبرت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "ما يحدث للموظفين هو مجرد اختبار حقيقى للنقابين المحترمين الذى يزيدهم إيمانا وتمسكا بالعمل النقابى"، وفق البيانإيمان عوفقالت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، اليوم الأحد، إنها اكتشفت وجود زميلين محبوسين أثناء الاطمئنان على باقي الم

واعتبرت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية “ما يحدث للموظفين هو مجرد اختبار حقيقى للنقابين المحترمين الذى يزيدهم إيمانا وتمسكا بالعمل النقابى”، وفق البيان



إيمان عوف

قالت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، اليوم الأحد، إنها اكتشفت وجود زميلين محبوسين أثناء الاطمئنان على باقي المقبوض عليهم من موظفي الضرائب العقاربة والكهرباء، ليرتفع العدد إلى 11، وفق بيان

وعن تفاصيل ذلك، أوضحت النقابة أنه “أثناء قيام موظفين من الضرائب العقارية بزيارة المعتقلين من الضرائب العقارية والكهرباء بسجن سبرباى – طنطا للاطمئنان عليهم والشد من أزرهم وتوفير الاحتياجات داخل المحبس من أكل وملبس وعلاج اكتشفوا بوجود زميلين أخرين داخل السجن ولم ترد أسماءهم سابقا، وأصبح إجمالى المعتقلين إحدى عشر”

والأسماء المحبوسة موزعة وفق البيان كالتالي:

:- الضرائب العقارية :

1 ) طارق مصطفى عبد الفتاح كعيب – القليوبية – رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية

2 ) ايمن فتحى محمد الصباغ – المنوفية – عضو النقابة

3 ) محمود محمد زيدان جاد الكريم – صدفا / اسيوط – عضو النقابة

4 ) سعيد على محمد جامع – اكوا الحصة / كفر الزيات / غربية

5 ) عاطف فتحى محمد سيد – الوادى الجديد – رئيس النقابة الفرعية

6 ) محمد عبد الحميد حسن حسانين – المنيا – عضو النقابة – معاش

7 ) ياسر بدرى منصور احمد – ابنوب – اسيوط – عضو النقابة.

الكهرباء

: 1 ) محمد الهنداوى سعيد الغتولى – سمنود – غربية

2 ) عبده الغنيمى محمد الدوس – سمنود – غربية

وهم . الضرائب العامة :

1 ) طارق ابراهيم فتحى همام وشهرته ( طارق الكاشف ) الجيزة

2 ) محمد بسيونى حسن بدر – الغربية .

وأوضحت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية أنها فى اجتماعات دائمة حتي يتم الإفراج عن الزملاء المعتقلين دون قيد أو شرط.

وقالت “نطمئن كل الزملاء بأن النقابه العامة ماضية فى مطالبها الأساسية من ( التسويات / صندوق الأغراض الأجتماعية / امسابقة المناصب القيادية / التحويل للنيابه الأدارية / تغيير المسمى الوظيفى / تطوير مقرات العمل / التدريب / فتح معهد الصيارف وباقى المطالب”.

وأكدت النقابة أن ما يحدث للموظفين هو مجرد اختبار حقيقى للنقابين المحترمين الذى يزيدهم إيمانا وتمسكا بالعمل النقابى، وفق البيان

وأوضحت النقابة أن طارق مصطفى كعيب، رئيس النقابة العامة المفترض ايداعه بالعنايه المركزه لسوء حالته الصحية وسوف يتم إعادة عرضهم جميعا يوم 2أكتوبر المقبل.

وكان تم عرض الموظفين على النيابة بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، وعلى قاضى المعارضات بعدها بيوم، والذي قرر الحبس 15 يوما وإعادة عرض يوم 2أكتوبر المقبل بتهمة التظاهر والتحريض عليه.