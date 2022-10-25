الضرائب: استمرار العمل بمركز كبار الممولين الجمعة والسبت القادمين

قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه سيستمر العمل بمركز كبار الممولين أيام الجمعة و السبت القادمين لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لشركات قطاع الأعمال العام لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية ورفعها على المنظومة المميكنة.

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سيستمر العمل بمركز كبار الممولين أيام الجمعة و السبت الموافقين 28، و29 أكتوبر 2022، خلال مواعيد العمل الرسمية، لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لشركات قطاع الأعمال العام .

وأوضح توفيق بأن هذا يأتى فى إطار الإجراءات التى تقوم بها المصلحة للتيسير على الممولين، وحل مشكلاتهم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم ليتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية .