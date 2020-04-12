الضرائب: اتفاق مع الإنتاج الحربي والصحة لتوريد المطهرات والكمامات

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم الإتفاق مع وزاراتي الصحة و الإنتاج الحربي لتوريد مطهرات، ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى الاتفاق مع الإنتاج الحربى لتوريد كحول إثيلى لإستخدامه فى أغراض التطهير والتعقيم، والصحة لتوريد كمامات وقفازات ولوح إرشادية لوضعها داخل مقار المصلحة.

وأكد أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، وتماشياً مع التدابير والإجراءات التى تتخذها كافة أجهزة الدولة فى هذا الشأن ، وللحد من الازدحام والتكدس وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظاً على صحة الممولين والمحاسبين والمترددين على المصلحة والعاملين بها.

تطهير وتعقيم كافة مأموريات الضرائب

ولفت عبدالقادر إلى أنه من هذه الإجراءات إصدار تعليمات رقم 27 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بين العاملين فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموظفين من أى تداعيات محتملة لإنتشار الفيروس.

ونوه إلى أنه تم تطهير وتعقيم جميع مأموريات مصلحة الضرائب علي مستوى الجمهوريه ،لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ، وغرف فرعية بالمناطق الضريبية لمتابعة أية مستجدات لفيروس كورونا المستجد والعرض الفوري لهذه المستجدات والتعامل معها وفقا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية

كما لفت أنه يتم متابعة جميع المناطق والمأموريات على مدار الساعة لحصر جميع الحالات المشتبه فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك حفاظا على سلامة كل من الممولين والعاملين ،