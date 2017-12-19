الضرائب: اتفاق تحاسبى مع مستودعات البوتجاز

مها أبوودن شهد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية (الشعبة العامة للمواد البترولية ) حيث وقع الاتفاقية كل من عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب…

مها أبوودن

شهد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية (الشعبة العامة للمواد البترولية ) حيث وقع الاتفاقية كل من عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وحسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية.



وأكد ” عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ” حرص الوزارة على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شأن الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكل طوائفه والإدارة الضريبية.

وأشار ” المنير” إلى أن كل الجهود تتضافر بين وزارة المالية التي تضع السياسات ومصلحة الضرائب القائمة على تنفيذها، لتحقيق الهدف الأكبر وهو أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة.

وقال ” عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكل الممولين، والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.

وأوضح ” سامي ” أن هذه الاتفاقية جاءت في ضوء دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط ” شعبة المواد البترولية ” بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاطلاع على عينة من ملفات ممولي النشاط في بعض المأموريات، وتم أيضا الرجوع إلى شركة الغازات البترولية” بتروجاس ” للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/4/2013 حتى 31/12/2016، لافتا إلى أنه تم تحديد المستجدات التي طرأت على ظروف نشاط مستودعات البوتاجاز والعمل على التيسير على أصحابها نظرا للمشاكل والصعوبات التي واجهوها عند التطبيق العملي وبناء عليه قامت المصلحة بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز للمنشآت الصغيرة والتي لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (315) الصادر في 1/4/2014.

وأضاف “سامي ” أنه تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية ” بتروجاس ” للحصول على بيان بأسطوانات البوتاجاز المعبــــــــأة ( المنزلية والتجارية ) التي قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية ” بتروجاس ” نظير توزيع أسطوانات البوتاجاز المعبأة ( المنزلية والتجارية على النحو التالي:

أولا: أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/4/2013 حتى 3/11/2016.

بالنسبة للأسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 6 جنيهات، والبيع للمستهلك 8 جنيهات، والعمولة 0.75 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 1.25 جنيه.

أما بالنسبة للأسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 12 جنيها، وللمستهلك 16 جنيها، العمولة 1.5 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات ( جنيها 2.5 جنيه.

ثانيا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من4/11/2016 حتى 30/11/2016.

بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 13 جنيها، وللمستهلك 15، والعمولة 0.75 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 1.25 جنيه.

أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 26 جنيها، وللمستهلك 30 جنيها، والعمولة 1.5 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات ( جنيها 2.5 جنيه.

ثالثا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/12/2016 حتى 31/12/2016.

بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 12جنيها ، وللمستهلك 15، والعمولة 1.00 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 2.00 جنيه.

أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 24 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، العمولة 2.00 جنيه، والنولون غير مقيد بالمسافات ( جنيها 4.00 جنيه).

وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن أسس المحاسبة سوف تتم على صافي ربح الاسطوانة بواقع 60% من إجمالي العمولة المنصرفة لهم من الشركات المعبئة أو المنتجة.

وأوضح ” سامي ” أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولايتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة، مشددا على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.



وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن هذه الاتفاقية لا تخل بحق الممول في المحاسبة وفقا للإقرار الضريبي المقدم منه مستندا إلى دفاتر وحسابات منتظمة والمؤيدة بالمستندات وفقا للمادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ” أن هذه الاتفاقية تأتي تعديلا للاتفاقية التي تمت في فبراير 2014 ، لأن هناك العديد من التغيرات الجوهرية التي حدثت الأمر الذي استوجب معه ضرورة تعديل الاتفاقية مع مصلحة الضرائب المصرية بما يتواكب مع هذه التغيرات، مشيرا أنه قد تم عقد العديد من اللقاءات مع الإدارة المركزية للفحص وذلك برعاية كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتم خلال هذه اللقاءات تحديد النقاط الخلافية وتذليل الصعاب خاصة أن المطالب الخاصة بنا مطالب شرعية ومنطقية وقابلة للتطبيق أيضا، ولقد تم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف ولا يتعارض مع مصلحة الوطن وذلك في المقام الأول .



وقال ” عرفات ” إنني أمثل 3350 مستودع بوتاجاز بمختلف أنحاء الجمهورية يعملوا في حوالي مليون اسطوانة يوميا، لافتا أن كل ما نريده هو مظلة قانونية نعمل تحتها حتى لا نترك مجالا للتأويل وحتى لا تحدث أي مشكلات أثناء التطبيق، ونحن في انتظار التعليمات التنفيذية التي سترسل لمأموريات الضرائب تنفيذا لهذه الاتفاقية التي تم توقيعها، وذلك حتى يتسنى لنا تقديم الإقرارات الضريبية خاصة مع قرب بداية موسم الإقرارات الضريبية في الأول من يناير المقبل.