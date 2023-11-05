الضرائب: إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين المصلحة واتحاد الغرف التجارية (صور)

قال دكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد العام للغرف التجارية هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية ، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية ، فيما رحب بالاستجابة لطلبات الاتحاد بتفعيل دور اللجان المشتركة بين الجانبين ودراسة أي مقترحات تقدم من جانب الاتحاد من شأنها حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أعضاؤه ومنتسبيه، وتدعم العلاقات المشتركة بين المصلحة والاتحاد.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، و آليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام 2022 ، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور ” فايز الضباعني” إن مصلحة الضرائب المصرية نهجت نهجًا كبيرا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني ، وصولا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كان يتم ارسال 40 ألف فاتورة يوميا ، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة 1.350 مليون فاتورة.

ولفت إلى أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ 826 مليون فاتورة ، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.

وأوضح أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي ، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أنه بعد إكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار، لافتا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة.

وأكد أن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة وخاصة أن المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الاخرى فترات طويلة .

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، وخالد محمود رئيس الادارة المركزية للمراكز الضريبية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة ،والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز أول كبار الممولين ، ومصطفى الخطيب رئيس مركز ثان كبار الممولين ، وحجاج كامل مدير العام العلاقات العامة والاتصال ، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية كل من الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد المصري رئيس الاتحاد الأسبق، والعديد من رؤساء الغرف التجارية ، و أعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية .