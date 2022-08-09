الضرائب: إرسال 297 مليون وثيقة على منظومة الفاتورة الإليكترونية منذ تفعيلها

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 .. كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة .

وأضاف في بيان اليوم أن أكثر من 297 مليون وثيقة (فاتورة، إشعار إضافة ، إشعار خصم ) تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى أنه قد بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أي بدون قرارات إلزام ( 40,549 ) ممول .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

وأوضح توفيق أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]