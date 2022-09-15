الضرائب: إرسال 14 مليون ايصال إليكتروني منذ بدء المنظومة‎‎

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب حرص الوزارة والمصلحة على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة يبدأ 1 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن إجمالى الايصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن بلغ ما يقرب من 14 مليونا .

وأضاف رضا عبد القادر أن منظومة الايصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الايصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في “الرسمي” ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني ، إذ يتم عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الإلكتروني، للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها ، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال بحضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها في التكامل مع المنظومة قبل موعد الإلزام .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى و الثانية من منظومة الايصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، و(345 ) لسنة 2022 إرسال استفساراتهم على الايميل التالي [email protected]

وأضاف أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الايصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.