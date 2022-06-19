الضرائب: إحالة 10 شركات إلى النيابة لعدم التزامها بالانضمام لـ«الفاتورة الإلكترونية»

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تمت إحالة 10 شركات لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في 15 فبراير 2022.

بدء الالتزام بالمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 فبراير 2022

وقال عبد القادر إن الشركات العشرة التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام.

ولفت إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معها وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم الاستجابة يتم إحالتها للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.

وأكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحًا أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر و الاقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية والمصلحة تقدمان التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (619) لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتباراً من 15 فبراير 2022.