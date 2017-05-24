الضحيان ينقل ملكيته في برايم لـ4 أفراد من العائلة

المال - خاصعلمت "المال" أن المساهم السعودى محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان، نقل ملكية أسهمه في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى 4 من أفراد عائلته، وهم 3 من أبنائه بالإضافة إلى زوجته.يشار إلى أن الضحيان يتولى منصب عضو مجلس إدارة في برايم القابضة.وشهدت شاشة تداولات البورصة المصري



المال – خاص

علمت “المال” أن المساهم السعودى محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان، نقل ملكية أسهمه في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى 4 من أفراد عائلته، وهم 3 من أبنائه بالإضافة إلى زوجته.

يشار إلى أن الضحيان يتولى منصب عضو مجلس إدارة في برايم القابضة.

وشهدت شاشة تداولات البورصة المصرية، أمس، قيام الضحيان ببيع 3.6 مليون سهم، ببرايم بقيمة إجمالية 17.9 مليون جنيه، مقلصاً حصته إلى 0.0069%، مقارنة بـ5.075%، وبلغ متوسط سعر البيع في الصفقة 4.87 جنيه.

يذكر أن السوق شهدت سلسلة صفقات متتالية على أسهم شركة برايم القابضة لصالح شركة “صم للاستثمارات” الذراع الاستثمارية لشركة صميم كابيتال، والتي وصلت بحصتها في “برايم” إلى 26%، على مدار الأشهر الستة السابقة، وبالتحديد منذ 9 نوفمبر 2016.

و”صم” هى الذراع الاستثمارية لشركة صميم كابيتال التى أسسها فريق من الشركاء يضم 6 محترفين يمتلكون خبرات متنوعة فى مجال الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والقانونية وتحليل المخاطر وهم خالد راشد وأحمد على وفهد الطرزى وكريم الشيخ ومحمد نور الدين وحمدى مصطفى.

ويبلغ رأسمال “برايم” القابضة 364.173 مليون جنيه، موزعًا على 72.83 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم، وحققت صافى ربح 25.86 مليون جنيه فى 2016، مقابل خسائر 1.4 مليون فى 2015، وتعمل فى مجال بنوك الاستثمار وتأسيس الشركات.

وارتفع سهم “برايم” بنسبة بلغت 1.03 %، بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مسجلًا مستوى 4.92 جنيه.