الضحيان يقلّص حصته في برايم القابضة

مصطفى طلعتقلَّص المُساهم محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان حصته في شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، ببيع 3.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية 17.9 مليون جنيه.وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة ملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة بلغت 0.0069%، مقارنة بـ5.075%، وبلغ متوسط سعر ا

مصطفى طلعت

قلَّص المُساهم محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان حصته في شركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية، ببيع 3.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية 17.9 مليون جنيه.





وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة ملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة بلغت 0.0069%، مقارنة بـ5.075%، وبلغ متوسط سعر البيع في الصفقة 4.87 جنيه، ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

يُشار إلى أن السوق شهدت سلسلة صفقات متتالية على أسهم شركة برايم القابضة لصالح شركة “صم للاستثمارات” الذراع الاستثمارية لشركة صميم كابيتال، والتي وصلت بحصتها في “برايم” إلى 26%، على مدار الأشهر الستة السابقة، وبالتحديد منذ 9 نوفمبر 2016.

و”صم” هى الذراع الاستثمارية لشركة صميم كابيتال التى أسسها فريق من الشركاء يضم 6 محترفين يمتلكون خبرات متنوعة فى مجال الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والقانونية وتحليل المخاطر وهم خالد راشد وأحمد على وفهد الطرزى وكريم الشيخ ومحمد نور الدين وحمدى مصطفى.

ويبلغ رأسمال “برايم” القابضة 364.173 مليون جنيه، موزعًا على 72.83 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم، وحققت صافى ربح 25.86 مليون جنيه فى 2016، مقابل خسائر 1.4 مليون فى 2015، وتعمل فى مجال بنوك الاستثمار وتأسيس الشركات.

وارتفع سهم “برايم” بنسبة بلغت 3.18%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مسجلًا مستوى 4.87 جنيه.