«الضبطية القضائية» تشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة بدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن لجنة الضبطية القضائية وشرطة التعمير بالمدينة، قامتا بشن حملة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحى الخامس بالمدينة.

ولجنة الضبطية القضائية منوط بها التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة.

تمت الحملة تحت إشراف المهندس منصور ناجى، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأوضح رئيس مدينة بدر أنه تم تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة “المؤجرة”، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.

وأكد المهندس رئيس مدينة بدر أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه، وعدم وجود أي مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.