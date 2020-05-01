الضبابية تخيم على الملابس الجاهزة خلال موسم رمضان وعيد الفطر

هناك تضرر فى كل القطاعات سواء للملابس الرجالى والحريمى والأطفالى ، إلا أن ملابس الأطفال تختلف بعض الشئ فى أنها لا تتأثر بشكل كبير وتعد أستثناء من هذ

أكد عدد من تجار الملابس وأعضاء شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وجود حالة من الضبابية تخيم على موسم شهر رمضان ، وعيد الفطر هذا العام ، فى ظل استمرار تداعيات أنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وما ينجم عنها من إجراءات احترازية أربكت السوق بشكل ملحوظ هذا العام، مشيرين إلى أن هذا التراجع يأتى على الرغم من قيام بعض المحال التجارية بتخفيض أسعار الملابس لسعر يقل عن سعر التكلفة .

وأشار البعض إلى أن الموسم هذا العام يأتى فى وقت صعب على بعض المصانع الذى يقوم بسداد أجر كامل لعاملين لديه فى المنازل ونصف آجر لآخرين ، لافتين إلى أنه مع غلق المصنع بالكامل سيستمر فى سداد تلك المصروفات ، علاوة على التأمينات الأجتماعية على العاملين.

وأكد ناصر السيد خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك بعض المحلات لم تقم حتى وقت قريب بعرض ملابس فصل الصيف ، وكانت تزال تعرض الملابس الخاصة بالموسم الشتوى لهذا العام .

وأضاف خليل أن هناك تراجعا فى مبيعات محلات الملابس على مدار ما يزيد عن شهر ونصف نتيجة تداعيات أنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وما نجم عنها من إجراءات احترازية . .

وأكد خليل أن بعض المحلات التجارية الكبرى من أصحاب العلامات فى قطاع الملابس قامت مؤخراً بالإعلان عن تخفيضات تصل لنحو 70% على ملابس الموسم الشتوى للتخلص منها بهدف سداد الالتزامات الخاصة بها ، من إيجارات وخلافه .

وأوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن المصانع تحتاج إلى توفير السيولة لديها من أجل انتظام عملية الإنتاج ، لافتاً إلى أن هذه القيمة تختلف بحجم كل مصنع .

وأشار خليل إلى أن الموسم الصيفى لدى بعض قطاعات الملابس يبدأ خلال احتفالات الربيع و الأم فى شهر مارس ، والتى لم تكن فيها المبيعات خلال هذا العام على المستوى المأمول .

وتساءل خليل عن أين يمكن أن يذهب إنتاج المصانع ، فى ظل عدم وجود مسحوبات من المحلات التى تقوم بالبيع ، لافتاً إلى أن الرؤية لاتزال ضبابية لموسم العيد.

ولفت رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن نحو 80% من الشيكات المستحقة على التجار خلال الموسم المنصرف لم يتم تحصيلها أو سدادها ، نتيجة عدم وجود أرصدة. وأوضح خليل أن هناك بعض المحلات ، وخاصة الملابس الرجالى التى لم تقم حتى وقت قريب بعرض ملابس فصل الصيف ، و غيرها على مدار الفترة الماضية تسدد التزامات وأجور وكهرباء ، دون وجود مبيعات .

وأكد عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن موسم عيد الفطر هذا العام يأتى مع تراجع فى الإنتاج بنسب تصل إلى 50% عن المعدلات .

وأضاف عبد الحكيم أن هذا التراجع يأتى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، والتى أثرت على بعض المصانع وإنتاجيتها مع تخفيض أعداد العاملين بها ، علاووة على تأثيرات قرار حظر التحرك .

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن لجوء بعض أصحاب المصانع لبيع منتجاتهم بسعر التكلفة بهدف الاستمرار فى ظل الظروف الراهنة ، وعدم التوقف عن العمل .

بعض المصانع يقوم بسداد أجر كامل لعاملين لديه فى المنازل

ولفت إلى أن بعض المصانع يقوم بسداد أجر كامل لعاملين لديه فى المنازل ونصف آجر لآخريين فى ظل الظروف الراهنة ، لافتاً إلى أنه مع غلق المصنع بالكامل سيستمر فى سداد تلك المصروفات ، علاوة على التأمينات الأجتماعية على العاملين.

وأشار عبد الحكيم إلى أن المصنع المتوسط العمالة والذى يضم 100 عامل قد يكون يعمل حالياً بنحو 10 عمال فقط ، ويتم التبديل فيما بين الباقين .

وكشف عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن أن هناك تضررا فى كل القطاعات سواء للملابس الرجالى والحريمى والأطفالى ، إلا أن ملابس الأطفال تختلف بعض الشئ فى أنها لا تتأثر بشكل كبير وتعد استثناء من هذا .

وأشار إلى أن هناك بعض الفئات ترى فى الظروف الحالية فرصة للشراء ، كون الأسعار متدنية ، وهناك رغبة من التجار فى البيع ، خاصة مع تراجع معدلات الطلب والمبيعات على الملابس .

ولفت إلى أن البعض فى سوق الملابس الجاهزة أصبح يتنازل عن جزء من أرباحه فى سبيل تحقيق البيع فى الوقت الراهن .