الضاني يسجل 380 جنيها.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الإثنين 9-10-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الجملي والبقري اليوم الإثنين 9-10-2023 و ليسجل أقل سعر للحوم البقري بين 200 جنيها و 426 جنيهاوالكبدة الكندوز 320 جنيها والسجق و البرجر و البوفتيك الجملي بين 300 إلى 320 جنيها و اللحوم الضاني 380 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

و أوضح التجار أن سعر عبوة اللحوم البرازيلية 80 جنيها والمفروم 70 جنيها و55 جنيها للكبدة لوزن نصف كيلو جرام في المنافذ وكيلو الدهن البقري 100 جنيه والبرجر 40 جنيها .

أسعار اللحوم

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم البرازيلي 200 جنيها والمفروم المستورد 190 جنيها ببعض المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها واللحوم والكبدة 210 جنيها ببعض المنافذ.

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها و 270 جنيها في منافذ وزارة الزراعة والتموين والداخلية والمفروم البلدي 240 جنيها و 320 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق و المفروم 300 جنيها و البرجر البقري والكفتة تتراوح بين 150 و 240 جنيها في محال الجزارة البلدية .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيها والسودانية 220 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 250 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها والأمريكي 120 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 210و220جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد ب 90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وأشار التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم أو المكعبات الكندوز : 260 و 300 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة البلدية : 150 جنيها و 250 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ ” آمان ” :200 جنيها إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

اسعار المفروم السوداني في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيها

أسعار السجق و الكفتة البلدي :240 إلي 250جنيها

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيها