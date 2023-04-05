الضاني يرتفع.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-4-2023

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 5-4-2023 وسجل سعر كيلو الضاني متوسط الجودة 250 جنيها بدلا من 200 جنيه وسعر الكيلو اللحوم البلدي “الكندوز” بين 220 جنيها إلى 320 جنيها والماعز 200 جنيه للكيلو والجملي 240 جنيها (مفروم ولحم ) طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 120 إلى 125 جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلي 117 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيها حسب الجودة والسلاسل التجارية 230 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

ونوه التجار إلي أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا.

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 55 ألفا بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 60 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر شهر 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ أمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :260 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

أسعار كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 220 جنيها إلى 320 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيها إلى 240 جنيها