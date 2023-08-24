الضاني بـ380 جنيها .. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 24-8-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 24-8-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم الكندوز بين 280 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو بمحال الجزارة و اللحوم القائم 125 جنيها ،وال البرازيلي المجمد 200 جنيها والمفروم السوداني 150 جنيها حسب الجودة.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 230 و 270 جنيها في المنافذ بوزرات الزراعة والتموين والداخلية و بين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محال الجزارة و السلاسل التجارية والمفروم البلدي 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق أو المفروم 250 إلي 280 جنيها والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ لتصل ل350 جنيها في محالات الجزارة و الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها و البلدي 280 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق و البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 200-220جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر كيلو القاءم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في المنافذ

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي و الجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها