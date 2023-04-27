الضاني بـ350 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس27-4-2023

تباينت أسعار اللحوم البلدية والبرازيلي اليوم الخميس 27-4-2023 وتأرجح سعر كيلو اللحوم البقري بين 260 جنيها إلى 380 جنيها في الأسواق ولحوم الجديان 370 جنيها والضاني 350 جنيها ويسجل اللحم البقري 210 جنيهات في المنافذ و المفروم المستورد 200 جنيه والكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوحت بين 220 إلى 250 جنيها و لحوم الماعز من 230 إلى 370 جنيها و الضاني بين 280 جنيها إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها في المتوسط .

أسعار اللحوم اليوم

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قباني “تراوحت بين 127 و133 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

وأكد التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280 جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

وأشار التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيها للكيلو القائم و الجاموسي بين 120 إلى 125جنيها و الجاموسة اللحم 175 جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها .

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم في الأسواق

وكشف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه والبتلو من 8000 إلى 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب130 جنيه