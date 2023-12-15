الضاني بـ230 جنيها في المنافذ.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الجمعة 15-12-2023

تأرجحت أسعار اللحوم البلدية في المنافذ الثابتة ومحالّ الجزارة، اليوم الجمعة 15-12-2023، لتتراوح المكعبات البقري بين 225 و260 جنيهًا، والكبدة 225، والضاني 230 جنيهًا، والمفروم 210 جنيهات، وبين 240 جنيهًا و350 جنيهًا، والسجق البقري 180 جنيهًا في محال الجزارة بالمناطق الشعبية والراقية.

وأفاد التجار بأن أسعار اللحوم في السوبر ماركت والسلاسل الغذائية ما بين 360 و520 جنيهًا، واللحوم المفروم 350 جنيهًا، والكبدة البلدية 350 جنيهًا و370 جنيهًا، والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيهًا على الأقل.

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلى أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات الشعبية 220 جنيهًا و260 جنيهًا، والكبدة السودانية 225 جنيهًا، والبرجر والسجق والكفتة 150 و220 جنيهًا، والحواوشي 90 و150 جنيهًا للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الماعز بالعظم 260 جنيهًا، واللحوم الجملي 300 جنيه للكيلو، والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيهًا، و320 جنيهًا، حسب الجودة.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن أسعار اللحوم في المنافذ بالقاهرة والمحافظات مستقرة، وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 220 جنيهًا، واللحوم المفرومة 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهايبر ماركت بين 320 جنيهًا و456 جنيهًا، والكفتة والمفروم 320 جنيهًا، والبرجر البقري 320 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا، والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ، والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلّحة، بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي إلى 275 جنيهًا في السلاسل.

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

وأكد التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 220 جنيهًا، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف والبرجر 90 جنيهًا، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

ونوه التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم: 240 جنيهًا و320 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة: 150 إلى 320 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية: 240 جنيهًا

أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر: 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد: 90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه

أسعار الكبدة المستوردة: 110 جنيهات.