«الضاني» بـ220 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25-3-2023

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم السبت 25-3-2023 وتراوحت أسعار البلدي بين 200 جنيه إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة والمفرومة 195 جنيها للكيلو والضأن والماعز 200 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي من 180 إلى 220 جنيها و كيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيه إلي 220 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 117 إلى 120جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلي 110 جنيهات للكيلو.

وقال التجار إن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 220 إلى 270 جنيها حسب الجودة و السلاسل التجارية 220 إلى 300 جنيه والكبدة البلدي بين 300 إلى 320 جنيها بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 205 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم والضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم بـ110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه.

وأشار التجار إلي أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 للكيلو و 300 كجم بـ 130 جنيها و150كجم بـ135 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها، ووزن 150 كجم بـ125 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 40 ألف إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ اهلا رمضان : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار للحوم الماعز :200 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيها إلى 220جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب120 جنيه