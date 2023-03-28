الضاني بـ 320جنيها .. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ، وتراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 260 جنيه إلى 320 جنيها بمحلات الجزارة و الضأن يتراوح بين 240 جنيها إلي 320 جنيها ،والجملي ارتفع إلى 240 جنيها بدلا من 220 والكبدة البلدي 320 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي من 180 إلى 230 جنيها ،وكيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيها إلي 230 جنيها .

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري القاءم تراوحت بين 117 إلى 127جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 117 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 260 جنيها إلي 300 جنيها حسب الجودة و السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 220 جنيها للكيلو .

وقال التجار سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القاءم و الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي 105 جنيهاو الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الابقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيها .

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 40 ألف إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان وغيرها : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيها إلى 240 جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 120 جنيه