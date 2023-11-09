الضاني بالعظم بـ189 جنيها.. أسعار اللحوم البقري المشفية اليوم الخميس 9-11-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الحمراء البرازيلية اليوم الخميس 9-11-2023، وتراوح الكندوز البلدي بين 270 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، والضاني بالعظم بـ189 جنيهًا، والسجق البقري 200 جنيه، والبرجر والكفتة 240 جنيهًا، وذلك كمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محالّ الجزارة، طبقًا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات كالتالي: كيلو الكندوز البقري والكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 210 جنيهات، واللحوم المفرومة السودانية 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا، وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم

وذكر التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 300 و380 جنيهًا، والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيهًا، والبرجر البقري 240 و280 جنيهًا، والمفروم الجملي والمكعبات 250 جنيهًا و300 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا في المحالّ التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ، والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلّحة.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة، والضاني البلدي 300 جنيه في الأسواق الشعبية، بدلًا من 280 جنبهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو والكفتة والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250، و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 200 جنيه، و اللحوم السوداني 220 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهيبر ماركت.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البقري: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة: 240 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر: 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد: 90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه.