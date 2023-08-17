الضاني الأعلى..أسعار اللحوم الجملي والكندوز اليوم الخميس17-8-2023

تفاوتت أسعار اللحوم المذبوحة والحية اليوم الخميس 17-8-2023 وسجلت أسعار كيلو العجالي القائم 125 جنيها والمشفي 320 جنيها و اللحوم الهندي والسودانيفي بعض المحال التجارية والمنافذ 200 جنيها والمفروم السوداني 150 جنيها.

وقال التجار أن سعر الكندوز البلدي 270 جنيها في المنافذ ليتراوح بين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة بالسلاسل التجارية والمناطق الراقية والمفروم 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم الجملي / السجق أوالمفروم 280 جنيها بدلا من 300 جنيها للكيلو والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و 350 جنيها في محالات الجزارة و الضاني البرقي 380 جنيها والبلدي 280 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق أو البرجر البقري 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيها .

أسعار اللحوم في الأسواق

وقال التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها بدلا من 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .

وأشار التجار إلي أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي / الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وقال التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم في المنافذ

وأفاد التجار إلي أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأكد التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم “المكعبات الكندوز ” : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الحمراء

أسعار اللحوم في منافذ “آمان” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ الداخلية :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي والجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق البلدي والكفتة البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه