الضانى ينخفض 20 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 13-11-2023 فى محال الجزارة والمنافذ

تفاوتت أسعار اللحوم الكندوز والماعز والضاني اليوم الإثنين 13-11-2023 وسجل الضاني 280 جنيها بدلا من 300 جنيه والجديان 250 جنيها والكندوز البقري 280 جنيها والجملى 300 جنيه طبقا لعدد من التجار اليوم.

وكشف التجار أن السجق البقري والبرجر والكفتة والبوفتيك تراوح بين 150 و240 جنيهًا حسب الجودة، وذلك كمتوسط أسعار اللحوم الحمراء المتداولة اليوم في محال الجزارة، طبقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات كالتالي: كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السوداني 210، واللحوم المفروم 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا، وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

ونوه التجار إلى أن سعر اللحوم البلدية في محال الهيبر ماركت بين 300 و423 جنيهًا، والسجق والكفتة 240 جنيهًا، والمفروم 240 و280 جنيهًا، والمفروم الجملي والمكعبات 250 جنيهًا و300 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا في المحال التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلى أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا في محال الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها فى الأسواق الشعبية.

وكشف التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو والكفتة والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 200 جنيه، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وأضاف التجار أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

وذكر التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم الطازجة: 280 إلى 320 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة البلدي : 150 و240 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية: 200 و210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر: 300 و310 جنيهات

أسعار السجق المستورد: 90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه.

أسعار الضاني :280 و380 جنيه