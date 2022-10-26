«الضاحك الباكي».. دراما تحيي العملاق نجيب الريحاني لم تخل من انتقاد

واجه مسلسل الضاحك الباكي الذي يعرض بالشاشة الصغيرة شخصية العملاق نجيب الريحاني، انتشارا بمنصات التواصل عبر تعليقات حمل بعضها انتقادات.

وطالب البعض لاسيما نقاد تحدثت معه المال بعدم التعجل في الحكم المبكر علي العمل الدرامي خاصة ومخرجه الكبير محمد فاضل وتشاركه فيه زوجته الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، فيما عدد البعض السلبيات وأهمية البداية المحبطة على حد قولهم.

وعاد فاضل للدراما المصرية بعد سنوات بهذا المسلسل وبرفقته رفيقة مشواره الفني فردوس عبد الحميد .

ونجيب إلياس ريحانة الشهير باسم نجيب الريحاني ولد 21 يناير 1889وتوفي 8 يونيو 1949م هو ممثل كوميدي يُعد أحد أبرز رُوَّاد المسرح والسينما في الوطن العربي عمومًا ومصر خصوصًا، ومن أشهر الكوميديين في تاريخ الفنون المرئيَّة العربيَّة.

ماجدة خير الله : الحلقات الأولى من مسلسل الضاحك الباكي محبطة وسننتظر باقي الحلقات

ترى الناقدة ماجدة خير الله أن الحلقات الأولى من مسلسل الضاحك الباكي محبطة جدا ، لاسيما أن أجواءها ليست مناسبة لفتح حكاية نجيب الريحاني وركزت بدرجة مبالغة على أمه .

ولفتت إلى أنه في تلك الفترة الزمنية القديمة لم تكن السيدات تظهر ب” قصة” مسدلة على شعرها والنطق الغريب ن الشخصيات أيضا ، ومن جسد شخصية نجيب الريحاني في صغره أقرب للون الأشقر حقيقة وليس قريبا من نجيب الريحاني ودمه ثقيل جدا وهو يقدم أفيهات .

تابعت قائلة أننا سننتظر باقي الحلقات للحكم النهائي ، لكن المسؤول عن هذه الأخطاء هو المخرج لأنه يمثل مايسترو العمل الفني ، حتى لو كانت هناك أخطاء في السيناريو واختيار الممثلين يقع على عاتق المخرج وكان عليه تدارك هذه الأخطاء .

ونوهت أن أسوأ مايمكن أنه بعد تقديم مخرج كبير بقيمة محمد فاضل تاريخا فنيا مهما ومشرفا أن يقدم عملا فنيا كهذا حاليا ، لأن الجيل الجديد لايعي هذا التاريخ لكن سيظل في ذاكرته هذا العمل المقدم منه حاليا.

وتسائلت: “كيف تظهر فنانة كبيرة سنا كفردوس عبد الحميد لديها أحفاد حاليا بشخصية أم لطف مازال مولودا”، لافتة إلى أنها حينما شاركت في مسلسل بابا عبده في الماضي كانت جيدة في دورها لكن ليس ضروريا كل عمل فني لمحمد فاضل أن تكون متواجدة فيه .

أحمد سعد الدين : رفقا بالمسلسل ومحمد فاضل مخرج كبير

بدوره قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الهجوم على المسلسل حاليا برغم عدم عرض نصف حلقاته حتى الآن للحكم جيدا عليه وذك أمرا منطقيا ، يرجع بسبب ظهور فردوس عبد الحميد أم لطفل وليد وسنها كبيرا ، لكن قد يكون ذلك في الحلقات الأولى فقط وبعد ذلك ستكون مناسبة للدور .

وأضاف أن الجمهور يربط بين أداء عمرو عبد الجليل في أفلام كلمني شكرا وغيرها التي قدمها سابقا في السينما ، وبين دوره وأداؤه في شخصية نجيب الريحاني في المسلسل وذلك حكما ظالما.

وأردف قائلا أنه يتمنى أن يكون رأي الجمهور أكثر رحمة قائلا ” رفقا بالمسلسل” ، لاسيما أن فردوس عبد الحميد فنانة كبيرة وبالطبع محمد فاضل لن يقحمها في عمل فني له دون أن تحقق إضافة كبيرة له ، لذلك يجب أن ننتظر للحلقات القادمة ويتوقف الهجوم الشديد على المسلسل الذي بدأ قبل عرضه على الشاشة من الأساس .

فايزة هنداوي : الملابس في المسلسل مميزة جدا والطفل يجسد شخصيته بتميز

أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن هناك عنصرا مميزا في المسلسل حتى الآن برغم الانتقادات الموجهة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الملابس لدكتورة معهد السينما سامية عبد العزيز فهي سيدة مثقفة جدا وواعية ولديها خبرة كبيرة .

وأضافت أن كل الأعمال الفنية التي قدمتها استطاعت ترك بصمة مميزة في مجال تصميم الملابس مثل مسلسلات حديث الصباح والمساء وأم كلثوم وغيرها ، فهي تستطيع تصميم ملابس مناسبة للشخصية في الفترة الزمنية التي يستعرضها العمل الفني ، وكذلك للمسلسل ككل .

وتابعت قائلة أن الطفل الصغير الذي جسد شخصية نجيب الريحاني وهو صغيرا ليس مناسبا لها في هذه المرحلة العمرية ، لكنه يجسد دوره بشكل جيد .