الصين: 2.1 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل

ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2.1 % على أساس سنوي في أبريل الماضي.

وقالت دونج لي جيوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 % على أساس شهري، ما يرجع بسبب جزئي إلى عودة ظهور كوفيد-19 محليا، والارتفاع المستمر في أسعار السلع السائبة في جميع أنحاء العالم.

صعود مؤشر أسعار المستهلكين

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 % عن شهر مارس الماضي، ما أدى إلى ارتفاع التضخم الشهري للمستهلك بنحو 0.17 نقطة مئوية، وفقاً للبيانات.

وعلى وجه التحديد، ارتفع سعر لحم الخنزير، وهو لحم أساسي في الصين، بنسبة 1.5 % على أساس شهري في أبريل الماضي، مقارنة بانخفاض قدره 9.3 % في مارس الماضي، حيث قالت دونج إن إنتاج الخنازير قد تحسن تدريجياً، فيما استمر تخزين لحم الخنزير لتجديد احتياطيات الدولة.

ومع ذلك، لا تزال أسعار لحم الخنزير تسجل انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 33.3 %، حيث تقلصت بنسبة 8.1 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.

وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.2 % عن العام السابق، وهو نفس النمو الذي سُجل في مارس الماضي. وارتفعت أسعار البنزين والديزل وغاز النفط المُسال بنسب 29 %، و31.7 %، و26.9 % على أساس سنوي، على التوالي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 8 % على أساس سنوي في أبريل الماضي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينجوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.