الصين وسويسرا تحققان اعترافا متبادلا بمعايير نظم المراجعة المحاسبية

حققت الصين وسويسرا اعترافا متبادلا بمعادلة معايير التدقيق ونظام الرقابة على مراجعة الحسابات، حسبما ذكرت وزارة المالية الصينية.

وذكرت وكالة شينخوا أن معايير التدقيق السويسرية والمعيار الدولي للتدقيق المعترف به من قبل سويسرا تعادل معايير التدقيق الصينية.

وقال بيان لوزارة المالية الصينية إنه وبالنسبة لشركات المحاسبة المسجلة في الاتحاد السويسري وجمهورية الصين الشعبية على التوالي والتي تصدر تقارير تدقيق على البيانات المالية للكيانات الاقتصادية، فإن أنظمة الرقابة على التدقيق في البلدين متكافئة.

ووصفت الوزارة القرار بأنه أساس مهم لإنشاء آلية تعاون رقابي متبادل المنفعة وطويلة الأجل بين البلدين.

وأضاف البيان أن من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تعميق التبادلات الاقتصادية والتجارية والتعاون المالي بين الصين وسويسرا، وتعزيز ربط أسواق رأس المال وتوسيع قنوات تمويل الاستثمار للشركات.