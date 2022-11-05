الصين والسعودية تضمنان تمويلا بقيمة 13 مليار دولار لباكستان

ضمنت الصين والسعودية تمويلاً بقيمة 13 مليار دولار لباكستان، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة، وتعاني من ضائقة مالية في أعقاب الفيضانات الكارثية، حسبما نقلت صحيفة “داون” الباكستانية عن وزير المالية إسحاق دار.

تُعدّ البلاد من بين مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي تكافح لخدمة الديون الثقيلة مع ضعف عملتها مقابل الدولار الأميركي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وتفاقمت أزمة باكستان بسبب تغير المناخ الذي أدى إلى تفاقم الفيضانات التي دفعت مؤسسة “موديز” إلى خفض تصنيف الاقتصاد بشكل أكبر.

قال “دار” للصحفيين، بحسب التقرير، إن السعودية “أعطت رداً إيجابياً” على طلب باكستان تمويلاً إضافياً بقيمة 3 مليارات دولار ومضاعفة التسهيلات النفطية على أساس الدفع المؤجل إلى 1.2 مليار دولار.