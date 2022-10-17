الصين: نعمل بثبات على توسيع الانفتاح الاقتصادي الشامل ليكون أكثر توازنا وإفادة للجميع

قال مسؤول كبير في الصين ، إن بلاده تعمل بثبات على توسيع الانفتاح الشامل، ليكون أكثر توازنا وإفادة للجميع .

جاء ذلك بحسب ما ذكره تشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني الـ20 الجاري للحزب الشيوعي الصيني، وفق ما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأوضح أن الصين ستعمل بثبات على توسيع الانفتاح على نحو شامل، وتدفع العولمة الاقتصادية قُدماً لتكون أكثر انفتاحاً، وشمولاً، وتوازناً، وإفادة للجميع.

وأضاف أن هناك سوء فهم حول نمط التنمية الجديد الذي يُركز على الاقتصاد المحلي ويتميز بالتفاعل الإيجابي بين التداولات الاقتصادية المحلية والدولية.

واعتبر تشاو أن من الخطأ الاعتقاد بأنه ومن خلال التركيز على الاقتصاد المحلي، ستُقلص الصين جهودها في الانفتاح، أو حتى تتحول إلى “اقتصاد اكتفاء ذاتي”.

وأضاف تشاو أن العولمة الاقتصادية أصبحت اتجاهاً لا رجعة فيه، مضيفاً أن الصين اندمجت فعلياً بعمق في الاقتصاد العالمي والنظام الدولي، وأن الصناعات في الصين ودول عديدة أخرى تشهد ترابطاً وتداخلاً على نحو كبير.

وأكد تشاو أيضاً على أهمية تبني نمط تنموي جديد بالنسبة للصين، التي تكثف جهودها لتحقيق تنمية عالية الجودة وأكثر كفاءة، وإنصافاً، واستدامة وأماناً.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال