سيـــاســة

الصين : نعارض أي عمل يشعل الحرب في أوكرانيا

الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا أكثر من 1000 طن من الأسلحة والذخائر
أيمن عزام 9:28 م, الخميس, 24 فبراير 22 9:28 م, الخميس, 24 فبراير 22

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أبدت الصين معارضتها أي عمل يشعل الحرب، وقد تبنت موقفا مسؤولا منذ البداية لإقناع جميع الأطراف بعدم تصعيد التوترات وإشعال الحرب، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الخميس).

أدلت المتحدثة، هوا تشون يينغ، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي ردا على أسئلة حول القضية الأوكرانية، موضحة أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا أكثر من 1000 طن من الأسلحة والذخائر، لا تقل قيمتها عن 1.5 مليار دولار.

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وسألت هوا، “في ذلك الوقت، لو كانت جميع الأطراف قد دعمت محادثات السلام، وراجعت السياق التاريخي للقضية الأوكرانية، واحترمت الشواغل الأمنية الخاصة بكل منها واستوعبتها، وحلت القضية بطريقة مسؤولة ومناسبة من أجل تهدئة الوضع، ماذا كان سيحدث الآن؟”.

وقالت هوا إنه يتعين على المتسبب في هذه التوترات الآن التفكير في كيفية إخماد الحريق في أقرب وقت ممكن بأفعال ملموسة، بدلا من إلقاء اللوم على آخرين.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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