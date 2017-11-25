الصين: ندعم جهود مصر في محاربة الإرهاب

هاجر عمران وسمر السيد أعلنت السفارة الصينية بالقاهرة اليوم السبت، أن الرئيس تشى جين بينغ قدم التعازى اليوم إلى نظيره المصرى عبد الفتاح السيسى بعد الهجوم الإرهابى على مسجد فى شمال سيناء أدى إلى مقتل أكثر من 300 مقدما تعازيه أيضا لأسر الضحايا و المصابين.وأضاف شى أن الصين تعارض بحزم جميع

هاجر عمران وسمر السيد

أعلنت السفارة الصينية بالقاهرة اليوم السبت، أن الرئيس تشى جين بينغ قدم التعازى اليوم إلى نظيره المصرى عبد الفتاح السيسى بعد الهجوم الإرهابى على مسجد فى شمال سيناء أدى إلى مقتل أكثر من 300 مقدما تعازيه أيضا لأسر الضحايا و المصابين.

وأضاف شى أن الصين تعارض بحزم جميع أشكال الإرهاب وتدين هذا الهجوم بشدة.

وأشار إلى أن الصين ثابتة فى دعم الجهود المصرية لمحارية الإرهاب وحماية الأمن و الاستقرار الوطنى .

ووفق بيان أصدرته النيابة العامة اليوم ، ارتفعت أعداد الضحايا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، لتصل إلى 305 شهداء من بينهم 27 طفلا، وإصابة 128 آخرين.