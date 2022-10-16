الصين معلقة على سياستها لمواجهة كورونا: بالأفضل والأقل تكلفة

أعلن سون يه متحدث باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن مجموعة التدابير التي اتخذتها بكين والمتعلقة باحتواء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” هي الأفضل والأقل كلفة، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستستمر في التحسن، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

أدلى المتحدث سون يه بتلك التصريحات للصحفيين في بكين قبيل انطلاق المؤتمر العشرين للحزب.

وجاءت تصريحات سون في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الصين تخاطر بالعزلة عن بقية العالم إذا استمرت في سياستها الهادفة إلى صفر كوفيد.

والرئيس الصيني شي جين بينج بصدد الفوز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كأمين عام للحزب الشيوعي الحاكم، أقوى منصب في البلاد، خلال المؤتمر الذي سيعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد.