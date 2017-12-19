الصين: مصر شاركت في 4 أحداث اقتصادية خلال 2017

هاجر عمران وسمر السيد قال هان بينج، المستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة الصينية بمصر، إن مصر حضرت 4 أحداث اقتصادية مهمة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين فى وضع جيد للغاية، خاصة وأنها تتم بناءً على أسس…

هاجر عمران وسمر السيد

قال هان بينج، المستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة الصينية بمصر، إن مصر حضرت 4 أحداث اقتصادية مهمة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين فى وضع جيد للغاية، خاصة وأنها تتم بناءً على أسس إستراتيجية تأسست خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين، فى سبتمبر عام 2014.



وأوضح بينج، خلال المؤتمر السنوى الذى يعقده لعرض مستجدات التعاون الاقتصادى خلال عام، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت ضيف شرف فى مؤتمر الصين العرب الذى تم بنجاح فى سبتمبر الماضى، إلى جانب حضور الجلسة الثالثة من مؤتمر مجموعة العمل تم بالفيديو كونفرنس فى يوليو وسبتمبر الماضيين لمناقشة أولويات المشروعات المشتركة.

ولفت إلى انعقاد اللجنة العليا المشتركة فى يوليو الماضى، إلى جانب مؤتمر خطط التعاون الـ 10 من منتدى تعاون أفريقيا الصين، مضيفاً أن العام الحالى شهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين لحضور قمة البريكس.