الصين : لدينا قدرة أكبر على ضمان أمن الغذاء

قال مسؤول بارز في الصين ، إن بكين لديها قدرة أكبر على ضمان أمن الغذاء .

جاء ذلك بحسب ما ذكره تسونغ ليانغ، رئيس الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني الـ20 الجاري للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وفق ما ذكرته وكالة شينخوا الصينية.

وأوضح أن الصين ظلت تحسن قدرتها لضمان أمن الغذاء خلال العقد الماضي، مع معدل سنوي أعلى لحجم إنتاج الحبوب وعمليات سوقية مستقرة.

وذكر تسونغ ليانغ أنه مع وضع سليم للأمن الغذائي، ضمنت الصين بقاء معروضها الغذائي في يديها بشكل ثابت.

وسجلت الصين حجم إنتاج حبوب أعلى من 650 مليون طن لسبعة أعوام متتالية. وفي عام 2021، حقق الإنتاج رقما قياسيا جديدا بلغ 682.85 مليون طن.

وكشف تسونغ عن بيانات تدلل على قدرة الصين على ضمان أمن الغذاء، ومنها أن مساحة الأراضي الزراعية بالبلاد وصلت إلى 128 مليون هكتار، فيما بلغت قدرة المخازن المعيارية بالبلاد 700 مليون طن من مخزونات الحبوب، كما بلغ عدد شركات الاستجابة لمعالجة الحبوب في حالات الطوارئ 6000 وحدة.

وأوضح تسونغ أنه في الوقت الذي بقيت فيه أسواق الغذاء العالمية غير مستقرة في السنوات الأخيرة، حافظ السوق الصيني على معروض كاف وعمليات مستقرة، ليلبي احتياجات الشعب بفعالية ويساهم في التنمية الاقتصادية الصحية والاستقرار الاجتماعي، مضيفا أن الصين ستظل في وضع جيد لضمان أمن الغذاء.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال