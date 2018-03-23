الصين لأمريكا: لا نرغب في حرب تجارية.. لكننا لا نخاف منها

رويترزحثت الصين، اليوم، الولايات المتحدة على ”الابتعاد عن حافة الهاوية“، في الوقت الذي دفعت فيه خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات من السلع الصينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، أكبر اقتصادين في العالم، للاقتراب من حرب تجارية.ويخطط ترامب لفرض رسوم ج

رويترز





حثت الصين، اليوم، الولايات المتحدة على ”الابتعاد عن حافة الهاوية“، في الوقت الذي دفعت فيه خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات من السلع الصينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، أكبر اقتصادين في العالم، للاقتراب من حرب تجارية.

ويخطط ترامب لفرض رسوم جمركية بسبب ما تقول إدارته إنه اختلاس لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية. وجرى فتح تحقيق في هذا الشأن، العام الماضي.

وردت وزارة التجارة الصينية بالقول في بيان ”الصين لا تأمل بأن تكون في حرب تجارية، لكنها ليست خائفة من الدخول في حرب كهذه، الصين تأمل في أن تبتعد الولايات المتحدة عن حافة الهاوية وأن تتخذ قرارات رشيدة وتتجنب جر العلاقات التجارية الثنائية إلى مكان خطير“.

وتشير مذكرة رئاسية وقّعها ترامب، يوم الخميس، إلى أنه ستكون هناك فترة تشاور لثلاثين يومًا تبدأ فقط حالما تُنشر قائمة بالسلع الصينية.

ويفتح ذلك المجال أمام محادثات محتملة لمعالجة اتهامات ترامب بشأن سرقة الملكية الفكرية ونقل قسري للتكنولوجيا.

ورغم أن البيت الأبيض ذكر أن الرسوم الجمركية المزمعة تأتي ردًّا على ”عدوان اقتصادي“ من الصين، فإن ترامب قال إنه ينظر إلى الصين كبلد ”صديق“ وإن البلدين منهمكان في مفاوضات. وقال مسئول بوزارة التجارة الصينية إن الجانبين يجريان اتصالات مع بعضهما البعض وإن قنوات الاتصال معبَّدة.