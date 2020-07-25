الصين فى الصدارة.. 43% من مستخدمي الإنترنت بمصر يدفعون أموالًا لشراء أي محتوي رقمي

بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت فى مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا خلال الشهر الماضي ويقومون بدفع أي أموال لشراء أي محتوي رقمي على شبكة الإنترنت 43%.

وبحسب مؤسسة أبحاث الإنترنت we are social، فإن الصين احتلت المركز الأول بنسبة بلغت 81%، تلتها فيتنام بـ79%، ثم المكسيك بنسبة 75%.

بينما جاءت الهند فى المركز الرابع بنسبة 74%، وتايلاند خامسًا بـ68%، فى حين سجل المتوسط العالمي 67%، بينما حلّت نيجيريا فى المركز السادس بـ66%، والبرازيل سابعًا بـ65%.

وحصدت السويد المركز الثامن بـ65%، أعقبتها الدنمارك بنسبة 64%، تلاه الفلبين عاشرًا بـ64%.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، بلغت نسبة المستخدمين فى تركيا 61%، والسعودية 60%، والإمارات 59%، وإسرائيل 39%.

بينما احتلت روسيا المركز الأخير عالميًّا بنسبة 28%.