اتصالات وتكنولوجيا

الصين فى الصدارة.. 43% من مستخدمي الإنترنت بمصر يدفعون أموالًا لشراء أي محتوي رقمي

فيتنام وصيفًا بنسبة 79%
محمود جمال 3:13 م, السبت, 25 يوليو 20 3:13 م, السبت, 25 يوليو 20

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بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت فى مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا خلال الشهر الماضي ويقومون بدفع أي أموال لشراء أي محتوي رقمي على شبكة الإنترنت 43%.

وبحسب مؤسسة أبحاث الإنترنت we are social، فإن الصين احتلت المركز الأول بنسبة بلغت 81%، تلتها فيتنام بـ79%، ثم المكسيك بنسبة 75%.

بينما جاءت الهند فى المركز الرابع بنسبة 74%، وتايلاند خامسًا بـ68%، فى حين سجل المتوسط العالمي 67%، بينما حلّت نيجيريا فى المركز السادس بـ66%، والبرازيل سابعًا بـ65%.

وحصدت السويد المركز الثامن بـ65%، أعقبتها الدنمارك بنسبة 64%، تلاه الفلبين عاشرًا بـ64%.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، بلغت نسبة المستخدمين فى تركيا 61%، والسعودية 60%، والإمارات 59%، وإسرائيل 39%.

بينما احتلت روسيا المركز الأخير عالميًّا بنسبة 28%.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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