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الصين : عناق وقبلة في أجنحة العزل .. فيروس كورونا يفرق بين المحبين (فيديو)

أصيب 36 ألفا و600 شخص حتى أمس بالفيروس الصيني المعروف باسم فيروس كورونا وسط حالات وفاة تتجاوز 800 ، منذ ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية
حسين القباني 9:54 م, الأحد, 9 فبراير 20 9:54 م, الأحد, 9 فبراير 20

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لم يكن هناك خيار أمام زوجين طبيين في الصين، إلا الفراق قليلا قبل 5 أيام وهجوم فيروس كورونا على مواطنين بلادهما يحصد مئات من القتلى وآلاف من المصابين.

الزوجان الصينيان اللذان أوردت شبكة تلفزيون الصين الدولية قصتهما في فيديو قصير، استطاعا وسط مقاومتهما للفيروس الالتقاء الساعة الخامسة من مساء يوم 4 فبراير، في ممر جناح العزل بمستشفى شاوشينغ الشعبي.

ولم ير الزوجان الطبيبان بعضهما البعض لعدة أيام، وتعرّفا على بعضهما البعض عن طريق سماع الصوت، وبعد الإشارة إلى بعضهما البعض بأصابعهما، تعانق الاثنان، ثم واصلا عملهما.

فراق الزوجين الصينين الذي لم يهزمه إلا العناق لمرة وسط تلك المواجهة الصعبة التي تواجهها الصين منذ أواخر العام الماضي تكرر أيضا وفق المصدر ذاته.

ففي جناح العزل الصحي، أجلت ممرضة صينية تعمل هناك وقت زواجها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، ولم تلتق خطيبها لـ11 يوما.

ورغم تلك المدة من الفراق الإجباري لبعض الوقت، قامت الممرضة بتقبيل خطيبها من على الزجاج الذي يفصل بينهما.

وعندما سألت الممرضة الصينية، ما هو أول شيء ستفعلينه بعد القضاء على الفيروس؟ قالت: “سأتزوج.

وسلط فيديو قصير للشبكة الصينية لحظات التقبيل العابرة من خلف الممر الزجاجي، حيث التقت عين الممرضة بخطيبتها الذي أسمعها “حبيبتي أشتاق إليك كثيرا”.

وأصيب 36 ألفا و600 شخص حتى أمس بالفيروس الصيني المعروف باسم فيروس كورونا وسط حالات وفاة تتجاوز 800 ، منذ ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، على الأرجح في سوق كان يبيع حيوانات نادرة للاستهلاك الغذائي.

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بقلم حسين القباني

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